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США одобрили подписание соглашения в Судане

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Госдепартамент ожидает приведения к присяге Суверенного совета и назначения нового премьер-министра страны.
США приветствовали подписание конституционной декларации в Судане
США приветствовали подписание конституционной декларации в Судане
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
Вашингтон приветствовал подписание переходным Военным советом и оппозицией Судана конституционной декларации и Соглашения о переходном периоде. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, распространенном в 17 августа. 
 
"США поздравляют народ Судана с подписанием 17 августа Конституционной декларации и политического соглашения между альянсом За свободу и перемены и переходным Военным советом", - отмечается в документе.
 
Как указали в Госдепе, Вашингтон ожидает, что Суверенный совет будет приведен к присяге 19 августа, а премьер-министр будет назначен 20 августа.
 
Напомним, переходный Военный совет Судана и альянс За свободу и перемены 17 августа подписали в Хартуме конституционную декларацию.
 
Несколько месяцев до этого стороны не могли договориться, что вылились в итоге в глубокий политический кризис в стране. В конечном итоге при посредничестве Эфиопии и Африканского союза удалось достичь компромиса. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране армия отстранила от власти президента Судана Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

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Теги: США, Судан, соглашение, декларация, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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