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Мэр столицы Канады признался в гомосексуализме

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Джим Уотсон совершил каминг-аут в 58 лет. Премьер-министр страны поблагодарил его за откровенность.
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался, что он гомосексуалист
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался, что он гомосексуалист
twitter.com/jimwatsonottawa
 
Мэр Оттавы Джим Уотсон открыто признался, что он гомосексуалист. Градоначальник написал об этом в издании Ottawa Citizen.
 
"Я – гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда", – заявил 58-летний мэр.
 
По словам Уотсона, он совершил "большую ошибку", не рассказав об этом раньше.
 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Уотсона за откровенность.
 
"Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть", – написал Трюдо в Twitter.
 
Ранее канадский премьер принес извинения представителям сексуальных меньшинств страны за дискриминацию со стороны федеральных властей.
 

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Теги: Канада, мэр, гомосексуализм, гомосексуальность, Оттава, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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