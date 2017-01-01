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Министр финансов Аргентины увольняется из-за обвала песо

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Николас Духовны заявил, что считает необходимым обновление в экономической сфере страны.
Министр финансов Аргентины Николас Духовны
Министр финансов Аргентины Николас Духовны
 
Глава Министерства финансов Аргентины Николас Духовны в субботу, 17 августа, подал в отставку на фоне резкой девальвации национальной валюты. Об этом сообщил телеканал TN. агенство Reuters.
 
Письмо с просьбой об увольнении Духовны направил президенту страны Маурисио Макри.
 
"Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере", - указал глава Минфина. 
 
Как отмечает телеканал, после получения письма глава государства вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.
 
На встрече Макри предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.
 
Напомним, экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые прошли 11 августа. Победу на них одержал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. 
 
После оглашения результатов голосования курс песо по отношению к доллару резко упал. Также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

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Теги: Аргентина, отставка, увольнение, Министр финансов
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Источник: korrespondent.net

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