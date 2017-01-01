Министр финансов Аргентины увольняется из-за обвала песо

Николас Духовны заявил, что считает необходимым обновление в экономической сфере страны.

Глава Министерства финансов Аргентины Николас Духовны в субботу, 17 августа, подал в отставку на фоне резкой девальвации национальной валюты. Об этом сообщил телеканал TN . агенство Reuters

Письмо с просьбой об увольнении Духовны направил президенту страны Маурисио Макри.

"Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере", - указал глава Минфина.

Как отмечает телеканал, после получения письма глава государства вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.

На встрече Макри предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.

Напомним, экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые прошли 11 августа. Победу на них одержал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet