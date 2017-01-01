На свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек - СМИ
На свадьбе в столице Афганистана в результате взрыва погибли более 40 человек и около 100 пострадали. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило новостное агентство TOLOnews со ссылкой на источники.
At least 40 people have been killed and more than 100 others are wounded in the blast at Kabul wedding, said sources.— TOLOnews (@TOLOnews) 18 августа 2019 г.
По данным свидетелей инцидента, террорист-смертник взорвал себя возле сцены, где были музыканты и молодые люди, включая детей, пишет The Associated Press.
Как отмечает агентство, взрыв произошел в очень неопределенное время для Афганистана, когда США и талибы близки к соглашению о прекращении почти 18-летней войны.
Cмотрите фотогалерею: На свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек - СМИ
Напомним, вечером 17 августа прогремел взрыв в одном из свадебных залов на западе Кабула. Представитель МВД Афганистана сообщил о множестве жертв и пострадавших, однако не уточнил их число.
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