На свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек - СМИ

На свадьбе в столице Афганистана в результате взрыва погибли более 40 человек и около 100 пострадали. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило новостное агентство TOLOnews со ссылкой на источники.

At least 40 people have been killed and more than 100 others are wounded in the blast at Kabul wedding, said sources.