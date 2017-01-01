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На свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек - СМИ

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Еще около ста человек пострадали. По данным свидетелей инцидента, террорист-смертник взорвал себя возле сцены, где было много детей.
На свадьбе в Кабуле произошел взрыв
На свадьбе в Кабуле произошел взрыв

На свадьбе в столице Афганистана в результате взрыва погибли более 40 человек и около 100 пострадали. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило новостное агентство TOLOnews со ссылкой на источники.

По данным свидетелей инцидента, террорист-смертник взорвал себя возле сцены, где были музыканты и молодые люди, включая детей, пишет The Associated Press.

Как отмечает агентство, взрыв произошел в очень неопределенное время для Афганистана, когда США и талибы близки к соглашению о прекращении почти 18-летней войны.

Cмотрите фотогалерею: На свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек - СМИ

Напомним, вечером 17 августа прогремел взрыв в одном из свадебных залов на западе Кабула. Представитель МВД Афганистана сообщил о множестве жертв и пострадавших, однако не уточнил их число.

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Теги: Афганистан, свадьба, фото, взрыв, жертвы, Кабул, смертник
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Источник: korrespondent.net

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