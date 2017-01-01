Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военные Израиля убили несколько палестинцев - СМИ

Комментариев: 0
Для ликвидации палестинцев, которые пытались пересечь границу сектора Газа, был открыт огонь из танка и с вертолета.
Израильский танк возле границы с Газой
Израильский танк возле границы с Газой
 
Военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщила газета Times of Israel.
 
Отмечается, что точное число убитых в официальных источниках не указывается, но местные СМИ информировали о четырех или пяти погибших.
 
Для их ликвидации израильские военные открыли огонь из танка и с вертолета.
 
Напомним, вечером 17 августа из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты, две из которых перехватила система ПВО Железный купол.

Ранее сообщалось, что израильские военные убили четырех вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа.

С марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, арабо-израильский конфликт, военные, убили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь