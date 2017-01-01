Военные Израиля убили несколько палестинцев - СМИ

Для ликвидации палестинцев, которые пытались пересечь границу сектора Газа, был открыт огонь из танка и с вертолета.

Военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщила газета Times of Israel

Отмечается, что точное число убитых в официальных источниках не указывается, но местные СМИ информировали о четырех или пяти погибших.

Для их ликвидации израильские военные открыли огонь из танка и с вертолета.

Напомним, вечером 17 августа из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты, две из которых перехватила система ПВО Железный купол. Ранее сообщалось, что израильские военные убили четырех вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа. С марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.

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