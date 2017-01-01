В США при падении самолета на дом погиб человек

По данным местных властей, на борту самолета находились трое мужчин, один из которых погиб.

Дом, на который упал самолет, полностью разрушился. После падения воздушного судна в нем начался пожар. В доме находились три человека: мужчина и две женщины. Одна из женщин в возрасте 21 года получила тяжелые травмы, другая не пострадала.

Судьба мужчины пока остается неизвестной.