Жесткий Brexit: в Британии могут начаться перебои с продовольствием

Без договора с Брюсселем также возникнут проблемы с поставками медикаментов и топлива. Проблемы ожидаются также из-за введения границы между Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Британии.

В случае выхода Великобритании и ЕС без договора страна может столкнуться с нехваткой продовольствия, медикаментов и топлива. Об этом сказано в секретных правительственных документах под названием Операция Yellowhammer, передает The Sunday Times в воскресенье, 18 августа.

Документы, попавшие в распоряжение издания, при сценарии жесткого Brexit существует риск возникновения критической ситуации в портах и строгой границы с Ирландией, а также роста расходов на социальное обеспечение. Составители документов опасаются, что накаливание ситуации на границе с Ирландией может привести к массовым протестам, что в свою очередь может привести к блокированию дорог, а задержки на границе могут коснуться вопроса сроков поставок топлива, что потенциально приведет к сбоям в обеспечении Лондона и юго-востока Британии.

До 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками в несколько дней при проходе через французскую таможню. Существенные перебои в работе портов могут продлиться до трех месяцев, прежде чем поток трафика улучшится. Пошлины на импорт бензина могут привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, потере работы двух тысяч человек и забастовкам.

Из-за задержек на пропускных пунктах могут возникнуть проблемы с появлением на прилавках свежих продуктов, вследствие чего на них вырастут цены, а это коснется сферы соцобеспечения, мелких и крупных поставщиков. Первые будут ощущать последствия Brexit около двух-трех месяцев, вторые - до полугода.

Напомним, что ранее британское правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда долларов на подготовку к Brexit без соглашения.

Жесткий Brexit. Регионы обдумывают независимость

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