Сбежавшего от СБУ наркобарона экстрадировали

Наркобарона, который ранее сбежал от сотрудников СБУ в Борисполе, экстрадировали в Израиль.

Наркобарона Амоса Дов Сильвера, который убежал от работников Службы безопасности Украины во время его экстрадиции в аэропорту Борисполь и впоследствии был задержан снова, экстрадировали в Израиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в воскресенье, 18 августа.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала пресс-секретарь.

Больше информации Сарган обещала сообщить позже.

Напомним, что ранее, во время экстрадиции в аэропорту Борисполь, сбежал наркоторговец Амос Дов Сильвер - основатель крупной онлайн-сети Telegrass, через которую он распространял марихуану, кокаин, экстази, MDMA. В целом были проданы десятки тонн наркотиков. В марте 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом.

Позже СБУ сообщила, что наркоторговца повторно задержали в одной из областей Украины.

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