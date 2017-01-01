В МВД Германии назвали условия лишения статуса беженца

Глава немецкого МВД заявил, что беженцы, которые регулярно ездят в Сирию, могут быть лишены статуса и депортированы.

В Германии рассказали, кого могут лишить статуса беженца

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что в некоторых случаях у беженцев могут отозвать статус, а их самих депортировать. Об этом политик заявил в интервью Bild am Sonntag, сообщает Deutsche Welle в воскресенье, 18 августа.



Депортация может грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь посещают страну по личным мотивам.

"Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - отметил министр.

Он уверен, что Федеральное ведомство по делам иностранцев незамедлительно запустит соответствующую процедуру, как только узнает о визитах в страну происхождения. Зеехофер также добавил, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии.

"Лишь только обстановка позволит, мы начнем осуществлять возвраты беженцев в страну”, - предупредил он.

В течение последних лет приток сирийских беженцев в Германию составил 780 тысяч человек.

Напомним, что ранее в Германии объявили новую инициативу по распределению мигрантов.

Также сообщалось, что Евросоюз разработает новую миграционную политику.

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