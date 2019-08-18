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В Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету

Комментариев: 4
В ракете было 100 кг взрывчатого вещества, которое не взорвалось - ракета пробила стену ангара на аэродроме, обошлось без жертв.
В Крыму случайно запустили ракету
В Крыму случайно запустили ракету
кадр із відео (архів)

В Саках в аннексированном Крыму российские оккупанты случайно активировали 700-килограмовую ракету класса "воздух - поверхность" в ангаре аэродрома. Об этом сообщает российский Коммерсант в воскресенье, 18 августа.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года, но до нынешнего момента не предавался огласке. Виновных в запуске ракеты власти хотят оштрафовать на десятки миллионов рублей.

"Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД", - отмечается в сообщении.

Ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.

Напомним, что ранее в России из-за взрыва при испытании ракеты погибли люди.

"Летающий Чернобыль". Какая ракета взорвалась в РФ

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Теги: Крым, курьезы, ракета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    18.08.2019, 13:13
Оценка:  -1
fkrfyfan
А на украине зато пошили самые большие шаровары в мире
Мухоморище    18.08.2019, 13:05
Оценка:  +3
Мухоморище
Опасно с косорукими мокшами по соседству жить.
Nikolas_Adver    18.08.2019, 13:19
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
правильно. по этому валите нахyй в гейропу пидoрасить унитазы и копать грядки. мы без вас тут со всеми замиримсяи наведем противобандерский порядок
Люблю_Украину    18.08.2019, 13:22
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Мухомор ты че, сепар? Крым это же Украина!
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