В Румынии пациент психбольницы убил четырех больных, еще девять ранены

Мужчина убил четырех пациентов психиатрической лечебницы, еще девять тяжело ранены и находятся в реанимации.

В психиатрической больнице Сепока, в уезде Бузэу, Румыния, один из больных убил четырех пациентов этой же больницы, еще девять человек травмированы и находятся в реанимации.

Об этом со ссылкой на инспекцию по чрезвычайным ситуациям уезда Бузэу сообщает Укринформ в воскресенье, 18 августа.

"По предварительным данным полиции, 38-летний пациент больницы Сепока металлическим предметом убил четырех пациентов. Еще девять человек получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении. Виновник трагедии был задержан при попытке бежать из больницы", - сказано в сообщении.

Задержанный был доставлен в уездное управление полиции, где выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

По распоряжению министра здравоохранения Румынии Сорина Пинтя, в больницу направлены сотрудники Контрольной гвардии при Кабинете министров для проведения в психиатрической больнице соответствующих проверок.

Напомним, что ранее во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за сэндвича.

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