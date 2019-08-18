В Молдове застрелился экс-соратник беглого олигарха Плахотнюка

О самоубийстве в полицию сообщил водитель Юрия Лункашу.

Бизнесмен выстрелил себе в голову из пистолета Astra ntv.md

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Бизнесмен Юрий Лункашу, близкий друг и соратник бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который бежал из страны после смены власти, застрелился вечером 17 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Noi.md.

В субботу вечером в полицию обратился водитель Лункашу, который сообщил о гибели своего начальника.

На допросе в полиции он рассказал, что в субботу вечером шеф вызвал его к себе домой, так как захотел "покататься, чтобы подышать свежим воздухом". Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в автомобиль, и направился к трассе маршрута R-6.

В какой-то момент Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". Затем он вышел из машины и сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом, после чего выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034 калибра 6.35 и скончался на месте.

В Государственном реестре оружия на имя Юрия Лункашу зарегистрировано шесть единиц огнестрельного оружия.

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Лункашу был президентом Клуба деловых людей "Interdependenţa" и владел долями в компаниях SC "DENIR LUX", "PRIMPROF CONSTRUCT", "ACVILIN-GRUP" и "GB & CO". Это компании, работающие в области строительства, импорта мебели, сигарет и виноделия.

Имя Юрия Лункашу связано с операцией на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрский оффшор Investar Investments Limited купил в Кишиневе здания, принадлежащие Плахотнюку.

Как сообщалось 14 июня, правительство Демократической партии Молдовы под руководством Павла Филтпа подало в отставку, при этом демократы не признали Кабмин Майи Санду.

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