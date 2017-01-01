Десятки тысяч протестующих собрались в городском парке Виктории. Требования людей неизменны: они хотят отмены изменений в законодательстве об экстрадиции.

В Гонконге десятки тысяч человек снова вышли на протест Getty Images

В Гонконге на антиправительственную демонстрацию вышли десятки тысяч граждан. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 18 августа.

Митингующие собрались в городском парке Виктории. Среди присутствующих раздаются призывы воздержаться от насилия. Улицы вокруг парка также переполнены митингующими.

Акция протеста проходит несмотря на сильный ливень, поэтому колонны участников пестрят зонтиками. Большинство демонстрантов одеты в одежду черного цвета.

Протестующие утверждают, что вышли на улицы для того, чтобы продемонстрировать правительству свою решимость. Среди прочего, они снова напомнили свои главные требования к руководству администрации Гонконга, в том числе о полной отмене планов по изменению законодательства об экстрадиции, а также проведении независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих выступлений.

Как известно, в Гонконге продолжаются массовые протесты в связи с планами местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм Лэм.

Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.

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