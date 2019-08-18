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В России назвали условие развертывания новых ракет

Комментариев: 2
В России говорят, что открыты к диалогу по вооружениям и не будут отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся новые американские ракеты.
Россия и договор о ракетах
Россия и договор о ракетах
 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности Россия намерена разворачивать новые вооружения только в ответ на действия США.
 
Шойгу сказал, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из договора.
 
"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (у США) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу в интервью Россия-24, сообщает Европейская правда.
 
Напомним, что США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет.
 
В НАТО уверяют, что не собираются зеркально отвечать на действия России. Альянс не будет размещать новые ракеты наземного базирования в Европе.
 
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Теги: Россия-США, США, ракета, ракета-носитель, ракеты, Шойгу, ракетные комплексы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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krolikoff_net    18.08.2019, 19:28
Оценка:  -3
krolikoff_net
США поому и вышли из договора , что на россия его уже давно нарушила, разместив калибры возле своих западных границ. теперь клоун кужугедови играет в невинность, а Запад ржет с него. Очень скоро Першинги вернутся, и не только они , но и более современные системы.
krolikoff_net    18.08.2019, 19:31
Оценка:  -2
krolikoff_net
Из Германии ОТКР Першинг летел до на москвы 5-6минут. Из Черниговской области примерно минуту. это же какие персективы наступают. Не успеет кужугедович поднять трубку и услышать рапорт от оперативного РВСН, как тут же упадет на землю радиоактивным пеплом. Ни лаптей от него не останется ни фуражки
KREMLIN_DEVIL    18.08.2019, 19:20
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
рАсися всегда "отвечала" ассиметрично, наперед, как только могла себе это позволить!
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