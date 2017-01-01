В России подросток убил всю свою семью и покончил с собой

В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и "забрать с собой всех членов семьи, чтобы они не переживали".

В Ульяновской области подросток убил пять человек, в том числе двоих детей, и покончил с собой. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщает русская служба BBC.

18 августа около 11 утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были найдены тела пяти человек, членов одной семьи, в том числе 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей.

Чуть позже около вышки сотовой связи, расположенной поблизости, было найдено тела 16-летнего подростка, также члена этой семьи.

По предварительной версий следствия, подросток убил всех членов своей семьи, а затем покончил с собой. В прокуратуре региона сообщили, что в предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и "забрать с собой всех членов семьи, чтобы они не переживали".