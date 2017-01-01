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В России подросток убил всю свою семью и покончил с собой

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В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и "забрать с собой всех членов семьи, чтобы они не переживали".
Массовое убийство в Ульяновской области РФ
Массовое убийство в Ульяновской области РФ
ТАСС
 
В Ульяновской области подросток убил пять человек, в том числе двоих детей, и покончил с собой. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщает русская служба BBC.
 
18 августа около 11 утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были найдены тела пяти человек, членов одной семьи, в том числе 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей.
 
Чуть позже около вышки сотовой связи, расположенной поблизости, было найдено тела 16-летнего подростка, также члена этой семьи.
 
По предварительной версий следствия, подросток убил всех членов своей семьи, а затем покончил с собой. В прокуратуре региона сообщили, что в предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и "забрать с собой всех членов семьи, чтобы они не переживали".
 
"Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя", - сказали Интерфаксу в пресс-службе прокуратуры.
 
В ведомстве добавили, что подросток был из благополучной семьи, участвовал в олимпиадах и был отличником, принимал участие в телешоу Умники и умницы.
 
Напомним, что в США охранника магазина осудили за убийство второй степени - он застрелил 17-летнего подростка, который украл пиво за два доллара.
 
 
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Теги: Россия, самоубийство, подросток, убийство
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Источник: korrespondent.net

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