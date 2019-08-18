Советник Трампа подтвердил планы о покупке Гренландии
Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный отказ датских властей.
Белый дом на самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии, заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в интервью Fox News.
По его словам, Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный ответ датских властей.
"Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания - это наш союзник, а Гренландия - стратегическое место... Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это", - отметил Кудлоу.
Напомним, что на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить военное присутствие США в Арктике.
В Гренландии и Дании заявили, что остров не продается.
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И вообще гулять так гулять, можно и у Европы купить половину территории, они тоже союзники, или наоборот Европа купит половину Америки как союзник по блоку НАТО.
теперь начинай рассказывать историю Европы!...))))))))