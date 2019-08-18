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Советник Трампа подтвердил планы о покупке Гренландии

Комментариев: 5
Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный отказ датских властей.
Трамп продолжает изучать возможность покупки острова с населением в 50 тысяч человек
Трамп продолжает изучать возможность покупки острова с населением в 50 тысяч человек
 
Белый дом на самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии, заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в интервью Fox News.
 
По его словам, Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный ответ датских властей.
 
 
"Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания - это наш союзник, а Гренландия - стратегическое место... Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это", - отметил Кудлоу.
 
Напомним, что на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить военное присутствие США в Арктике.
 
В Гренландии и Дании заявили, что остров не продается.
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Теги: США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    18.08.2019, 22:51
Оценка:  -2
fkrfyfan
А покупать за что, за свои напечатанные бумажки или за золото?
ВыВсеВрети    18.08.2019, 22:51
Оценка:  0
ВыВсеВрети
а кто продает?!...)))))))))
Юдзиро2019    18.08.2019, 22:42
Оценка:  -1
Юдзиро2019
Жалко, только, что Дания с этим не согласна. Но ничего можно обьявить её не демократичной страной и ввести туда войска, как в Югославии.
И вообще гулять так гулять, можно и у Европы купить половину территории, они тоже союзники, или наоборот Европа купит половину Америки как союзник по блоку НАТО.
ВыВсеВрети    18.08.2019, 22:51
Оценка:  0
ВыВсеВрети
соска, твои глубокие познания истории страны советов все знают!...))))))
теперь начинай рассказывать историю Европы!...))))))))
Rangol    18.08.2019, 22:20
Оценка:  -1
Rangol
Выселит туда украинцев, а Украину купит Россия и все будут при своем интересе. Поскольку как сказал Трамп Дания и Украина территории паразиты
Брюква_и_Клюква    18.08.2019, 22:25
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Когда он Вам это сказал? Колитесь, товарищ, не стесняйтесь - здесь все свои!
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