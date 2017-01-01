На митинги Трампа угрозами сгоняют рабочих - СМИ

Отсутствие на митинге приравняли к неоплачиваемому отпуску, и грозили лишением сверхурочных, в сумме потери одного работника могли достигнуть 700 долларов.

На выступление президента США Дональда Трампа с речью перед рабочими нефтехимического комбината компании Shell в штате Пенсильвания людей сгоняли угрозами, выяснила газета Pittsburgh Post-Gazette из Питтсбурга, второго по величине города штата.

Перед встречей с Трампом рабочим комбината выставили условия: они могут не прийти на митинг, но в таком случае их отсутствие будет считаться как неоплачиваемый отпуск, и вдобавок их лишат сверхурочных.

По словам одного из лидеров профсоюзов, которого анонимно цитирует газета, соответствующие потери могли достигнуть 700 долларов с учетом всех надбавок и командировочных для рабочих, которые приезжают на работу из других регионов.