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На митинги Трампа угрозами сгоняют рабочих - СМИ

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Отсутствие на митинге приравняли к неоплачиваемому отпуску, и грозили лишением сверхурочных, в сумме потери одного работника могли достигнуть 700 долларов.
Предвыборный митинг Трампа
Предвыборный митинг Трампа
 
На выступление президента США Дональда Трампа с речью перед рабочими нефтехимического комбината компании Shell в штате Пенсильвания людей сгоняли угрозами, выяснила газета Pittsburgh Post-Gazette из Питтсбурга, второго по величине города штата.
 
Перед встречей с Трампом рабочим комбината выставили условия: они могут не прийти на митинг, но в таком случае их отсутствие будет считаться как неоплачиваемый отпуск, и вдобавок их лишат сверхурочных.
 
По словам одного из лидеров профсоюзов, которого анонимно цитирует газета, соответствующие потери могли достигнуть 700 долларов с учетом всех надбавок и командировочных для рабочих, которые приезжают на работу из других регионов.
 
Кроме того, в инструкции для рабочих говорилось: "Выкрики, выступления или любые другие действия, которые могут быть расценены как протестные, не допускаются. Цель данного мероприятия — продемонстрировать добрую волю со стороны профсоюзов. Ваши профсоюзные руководители и бригадиры с этим согласны".
 
Сам Трамп остался доволен посещением комбината.
 
"Великолепный день в штате Пенсильвания в компании прекрасных рабочих энергетического сектора, строителей и специалистов, благодаря которым Америка работает бесперебойно — и Америка ими ГОРДИТСЯ! Никто в мире не работает лучше ВАС!", - написал Трамп после митинга в Twitter.
 
На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Белого дома, видно, что зал был заполнен целиком, рабочие аплодировали речи президента.
 
Однако корреспондент телекомпании NBC Шэннон Петипис, которая вела репортаж со встречи, написала в Twitter, что многие рабочие были разозлены: их рабочий день закончился в 3 часа дня, но затем им еще несколько часов пришлось потерять в очереди на выход.
 
Напомним, что президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Нью-Гэмпшире высмеял одного из участников из-за его внешнего вида и лишнего веса. Позже выяснилось, что мужчина - сторонник Трампа. 
 
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Теги: США, митинг, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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