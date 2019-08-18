Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп заявил, что журналистика в США достигла "нового дна"

Комментариев: 0
Американский лидер раскритиковал планы газеты The New York Times освещать его предполагаемый расизм.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналистика в США достигла своего нового исторического дна. Такое мнение он выразил в Twitter 18 августа.
 
"Это (американская журналистика - ред.) не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию", - написал американский лидер.
 
Таким образом Трамп раскритиковал газету The New York Times, главный редактор которой Дин Бакет с сотрудниками обсудили особенности освещения деятельности действующего президента США и решили сместить акцент с его отношений с Россией на предполагаемый расизм.
 
"Провальная New York Times, являя собой один из самых разрушительных портретов плохой журналистики в истории, поймана на утечке, что они переходят от своего фальшивого "русского сговора" (отчет Мюллера и его показания были полной катастрофой) к расизму и "охоте на ведьм", - ответил на это американский лидер.
 
Напомним, Трамп неоднократно подвергал критике не только газету The New York Times, но и крупные телеканалы CNN, ABC, CBS, NBC, называя их врагами для всех американцев.

При этом президент не раз становился объектом обвинений в расизме. В 2018 году он выразил недовольство тем, что США принимают мигрантов "из грязных дыр", за что его подвергли осуждению.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, СМИ, расизм, критика, Трамп, Дональд Трамп, The New York Times
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь