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В Йемене нашли мумии эпохи бронзового века

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В ходе археологических раскопок в окрестностях Саны обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет.
Мумия в музее университета Саны
Мумия в музее университета Саны
 
В окрестностях столицы Йемена обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам из шиитского движения Ансар Алла (хуситам) агентство SABA.
 
По словам министра культуры правительства хуситов Абдаллы Ахмада аль-Кабси, в ходе археологических раскопок в окрестностях Саны были сделаны два открытия. Найдены древнее поселение и высеченные в скалах гробницы, в которых находятся мумии эпохи конца каменного века и даже бронзового века возрастом до трех тысяч лет.
 
Министр подчеркнул, что найденное древнее поселение состояло из каменных домов, построенных в конце бронзового века. Муми были обнаружены в окрестностях поселения.
 
Напомним, с 2014 года в Йемене идет гражданская война.

Одна из воюющих сторон - хуситы из шиитского движения Ансар Алла, другая - войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. 

Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. 

 
Ранее сообщалось, что археологи в Индии вскрыли древнюю гробницу, датируемую вторым тысячелетием до нашей эры.

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Теги: археология, гробница, мумия, Йемен
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Источник: РИА Новости

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