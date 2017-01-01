В Йемене нашли мумии эпохи бронзового века

В ходе археологических раскопок в окрестностях Саны обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет.

В окрестностях столицы Йемена обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам из шиитского движения Ансар Алла (хуситам) агентство SABA.

По словам министра культуры правительства хуситов Абдаллы Ахмада аль-Кабси, в ходе археологических раскопок в окрестностях Саны были сделаны два открытия. Найдены древнее поселение и высеченные в скалах гробницы, в которых находятся мумии эпохи конца каменного века и даже бронзового века возрастом до трех тысяч лет.

Министр подчеркнул, что найденное древнее поселение состояло из каменных домов, построенных в конце бронзового века. Муми были обнаружены в окрестностях поселения.

Напомним, с 2014 года в Йемене идет гражданская война. Одна из воюющих сторон - хуситы из шиитского движения Ансар Алла, другая - войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден.

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