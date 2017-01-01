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Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии

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Вопрос не является "номером один" в повестке дня, однако со стратегической точки зрения США заинтересованы в острове, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 18 августа, на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, сообщает ТАСС.
 
"Мы говорили об этом. Она (Гренландия - ред.), по сути, принадлежит Дании. Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира", - подчеркнул президент США.
 
При этом он отметил, что вопрос о возможности приобретения Гренландии не является первоочередным.
 
"Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно", - указал американский лидер. 
 
Он сравнил покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости и выступил с утверждением, что Дания несет значительные финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия.
 
По версии Трампа, Дания теряет из-за этого "почти 700 миллионов долларов ежегодно".
 
Напомним, 16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. 
 
МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но остров не продается.
 
 
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Теги: США, Гренландия, Трамп, сделка, Дональд Трамп, покупка
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Источник: korrespondent.net

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