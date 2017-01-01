Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии

Вопрос не является "номером один" в повестке дня, однако со стратегической точки зрения США заинтересованы в острове, подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 18 августа, на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, сообщает ТАСС

"Мы говорили об этом. Она (Гренландия - ред.), по сути, принадлежит Дании. Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира", - подчеркнул президент США.

При этом он отметил, что вопрос о возможности приобретения Гренландии не является первоочередным.

"Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно", - указал американский лидер. Он сравнил покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости и выступил с утверждением, что Дания несет значительные финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. По версии Трампа, Дания теряет из-за этого "почти 700 миллионов долларов ежегодно". Напомним, 16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии , чтобы усилить позиции США в Арктике.

МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но остров не продается.