В Гонконге протестовали 1,7 млн человек - организаторы акции

Полиция города называет более скромное число демонстрантов. Митинг прошел в мирной атмосфере.

Отмечается, что такие цифры по заваршенню митинга озвучил Джимми Шан из организации Civil Human Rights Front, которая призвала жителей Гонконга выйти на протест.

Таким образом, акция в воскресенье, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель и прошла мирно.

По оценкам полиции, в самый разгар протеста в парке Виктория было 128 тысяч человек, однако многие участники акции не придерживались определенных местными властями мест собрания.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев.

Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.

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