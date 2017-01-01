Иранский танкер покинул Гибралтар

Нефтяной танкер, который сменил название с Grace 1 на Adrian Darya, начал движение в направлении международных вод.

Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля, покинул Гибралтар. Об этом сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад в Twitter.

"Мы подтверждаем, что спустя 45 дней после остановки в водах Гибралтара иранский нефтяной танкер начал движение в направлении международных вод", - указал посол.

Ранее в воскресенье газета The Wall Street Journal проинформировала, что танкер покинул Гибралтар около 23.00 по местному времени (00:00 понедельника по киевскому времени).

В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.

Напомним, в начале июля полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию.

После заверений иранских властей, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии, суд Гибралтара постановил отпустить судно.

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