Премьер Дании: Гренландия не продается

Метте Фредериксен прокомментировала сообщения о том, что президент США рассматривает возможность покупки острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является автономией в составе королевства. Об этом она заявила в интервью газете Sermitsiaq 18 августа.

"Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (разговор о покупке острова) несерьезно", - отметила премьер. "Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (разговор о покупке острова) несерьезно", - отметила премьер.

С воскресенья она находится с визитом в автономии, который завершит в понедельник.

"Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты", - заявил ранее в интервью телеканалу TV 2 министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Напомним, 16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике.

Сам американский лидер подтвердил интерес к покупке острова , назвав его стратегически интересным. При этом он подчеркнул, что вопрос не является первоочередным.

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