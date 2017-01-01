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В Турции автобус врезался в грузовик: 37 пострадавших

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Водитель грузовика Исмаил Оздемир был взят под стражу. Правоохранители устанавливают причину аварии.
Авария с участием автобуса в Турции
Авария с участием автобуса в Турции
Анадолу

По меньшей мере 37 человек пострадали в ночном ДТП с участием автобуса и грузовика на северо-западе Турции. Об этом накануне сообщило Анадолу.

Дорожный инцидент произошел в провинции Дюздже. Автобус направлялся из Стамбула в Диярбакыр.

Известно, что три человека получили серьезные травмы, среди них водитель автобуса и его помощник. Спасательная операция продлилась два часа.

Водитель грузовика Исмаил Оздемир, причастный к аварии, был взят под стражу и доставлен в командование полка жандармерии провинции Дюздже.

Правоохранители устанавливают причину аварии.

Ранее в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшим по маршруту Аксарай-Анкара. Тогда в аварии пострадал 41 человек.

Также в Турции в районе города Бандырма провинции Балыкесир туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии четыре человека погибли и еще 49 – получили ранения.

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Теги: ДТП, Турция, авария, грузовик, автобус, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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