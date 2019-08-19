В Нигерии при нападении на похоронную церемонию погибли девять человек

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах.

Нигерийские силовики уже 10 лет борются с группировкой "Боко харам" Naija News

Нигерийская полиция в центральном штате Бенуэ подтвердила убийство девяти человек, участвовавших в похоронной церемонии в районе города Тонга. Об этом накануне сообщило агентство Синьхуа.

Представитель полиции штата Екатерина Анений сообщила, что группа вооруженных людей атаковала людей на похоронах, убив четырех человек.

Еще пятеро были убиты в ходе соответствующего наступления на вооруженных людей местными жителями.

Представитель полиции призвал жителей предоставлять необходимую информацию для помощи полиции в задержании преступников.

Ранее в июле боевики группировки "Боко харам" на северо-востоке Нигерии расстреляли похоронную церемонию. Тогда погибли 65 человек.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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