В центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма

После минувших массовых протестов в Москве, внимание правоохранителей к их акциям было умеренным.

В Москве на Арбате активисты российской инициативной группы “Стратегия-18“ провели ряд одиночных пикетов за деоккупацию Крыма и с требованием освобождения украинских моряков, узников из “списка Сенцова“, а также в поддержку крымских татар.

Об этом рассказала участница инициативы, российская активистка Вера Лаврешина, передает “Крым.Реалии“.

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“Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы (России. - ред.) о неизбежном возвращении Крыма. По крайней мере, перестали кидаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине, по закону, и, что важно, крымским татарам. Необходима крымскотатарская автономия, чтобы сохранить этот самобытный и мужественный народ. Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и узников “списка Сенцова“. Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу“, – говорит Лаврешина.

Она отметила, что после минувших массовых протестов в Москве, внимание правоохранителей к их акциям было умеренным.

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“После массового избиения москвичей на субботних прогулках наступило временное “умягчение нравов“ полицейских. Разумеется, на арбатском перекрестке дежурило несколько патрульных машин. Но “космонавтов“ (сотрудников подразделения ОМОН. - ред. нигде видно не было. И никто нас не пытался отслеживать, винтить и бить“, – добавила активистка.

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием “Стратегия-18“ в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

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Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

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