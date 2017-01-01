В США продали спортивный автомобиль McLaren за рекордные $19,8 млн

Четыре покупателя в течение четырех с половиной минут участвовали в торгах. Машина досталась коллекционеру из США.

В мире существует лишь два автомобиля McLaren F1 1994 года выпуска Sotheby's / Twitter

Спортивный автомобиль McLaren F1 продан с аукциона в американском городе Монтерей в штате Калифорния за рекордные $19,8 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома Sotheby's в понедельник, 19 августа.

"Речь идет об одном из двух существующих автомобилей этой модели 1994 года выпуска, в которые производитель установил ряд усовершенствованных комплектующих. По словам экспертов Sotheby's, машина в отличном состоянии, пробег составляет около 21,5 тыс. км", – говорится в сообщении.

Четыре покупателя в течение четырех с половиной минут участвовали в торгах. Машина досталась коллекционеру из США, его имя не уточняется. В Sotheby's подчеркивают, что ранее ни один автомобиль McLaren не был продан с аукциона за столь высокую цену. Оценочная стоимость лота составляла от $21 млн до $23 млн.

Торги, на которых представили десятки эксклюзивных и раритетных автомобилей, проводились в Монтерее в период с 15 по 17 августа. Sotheby's, как ожидается, опубликует общие итоги аукциона в течение суток.

Аукцион эксклюзивных и раритетных автомобилей проводится в Монтерее ежегодно. В прошлом году автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска на нем был продан за $48,4 млн.

На прошлой неделе в США на аукционе Sotheby's продали автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года за 6,4 млн долларов. Аукционный дом заявил, что такая сумма стала рекордной для DB5.

Ранее в Швейцарии был продан автомобиль Volvo 262C британского певца Дэвида Боуи за 216 тысяч долларов, при первоначальной оценке не более 77 тысяч долларов.

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