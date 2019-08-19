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СМИ: Украина - в тройке должников России

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Украина должна России, по данным СМИ, около 3,7 миллиардов долларов. Больше только Беларусь.
Украина не намерена отдавать России три миллиарда долларов, взятых Виктором Януковичем
Украина не намерена отдавать России три миллиарда долларов, взятых Виктором Януковичем
Getty Images

Самую большую задолженность перед Россией по госкредитам имеют Беларусь, Украина и Венесуэла. Об этом пишет РБК в понедельник, 19 августа.

По данным издания, крупнейшим должником России является Беларусь - $7,55 млрд на 1 июня 2019 года. Эту информацию порталу сообщил белорусский Минфин.

Второе место по объему задолженности перед Россией занимает Украина - около $3,7 млрд, пишет издание. Сюда входит долг в $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. В конце 2015 года Украина объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон, после чего Россия подала на Украину в английский суд. Власти Украины этот долг перед Россией не признают и учитывают только долг в $0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов.

Венесуэла - крупнейший должник России за пределами постсоветского пространства, отмечает РБК. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. При этом президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что задолженность Каракаса перед Москвой достигает $3,5 млрд.

Другими крупными заемщиками России являются Куба (объем долга - $3,2 млрд), Бангладеш ($2 млрд) и Кипр ($1,8 млрд). Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ. Более $5 млрд из общей задолженности - это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР, подсчитал РБК.

Напомним, 17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму несостоявшегося купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть расходов в рамках рассмотрения.

Апелляционный суд Англии решением от 14 сентября 2018 года отправил на новое рассмотрение решение первой инстанции.

 

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Теги: Россия, Украина, Беларусь, Венесуэла, долги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
chytan    19.08.2019, 11:01
Оценка:  -1
chytan
Заведомо ложная инфа !!!
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