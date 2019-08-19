СМИ: Украина - в тройке должников России

Украина должна России, по данным СМИ, около 3,7 миллиардов долларов. Больше только Беларусь.

Самую большую задолженность перед Россией по госкредитам имеют Беларусь, Украина и Венесуэла. Об этом пишет РБК в понедельник, 19 августа.

По данным издания, крупнейшим должником России является Беларусь - $7,55 млрд на 1 июня 2019 года. Эту информацию порталу сообщил белорусский Минфин.

Второе место по объему задолженности перед Россией занимает Украина - около $3,7 млрд, пишет издание. Сюда входит долг в $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. В конце 2015 года Украина объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон, после чего Россия подала на Украину в английский суд. Власти Украины этот долг перед Россией не признают и учитывают только долг в $0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов.

Венесуэла - крупнейший должник России за пределами постсоветского пространства, отмечает РБК. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. При этом президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что задолженность Каракаса перед Москвой достигает $3,5 млрд.

Другими крупными заемщиками России являются Куба (объем долга - $3,2 млрд), Бангладеш ($2 млрд) и Кипр ($1,8 млрд). Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ. Более $5 млрд из общей задолженности - это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР, подсчитал РБК.

Напомним, 17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму несостоявшегося купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть расходов в рамках рассмотрения.

Апелляционный суд Англии решением от 14 сентября 2018 года отправил на новое рассмотрение решение первой инстанции.

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