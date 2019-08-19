За кражу 40 кг песка двум французам грозит 6 лет тюрьмы

Песок на острове Сардиния относится к природным богатствам.

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На Сардинии двух французов арестовали за кражу 40 килограммов песка, который считается природным богатством острова и защищается законом.

Об этом сообщает “Европейская правде“ со ссылкой на BFMTV.

Итальянская таможенная и финансовая полиция обнаружила песок в багажнике автомобиля пары французов, когда они пытались сесть на паром в Порто-Торрес, который направлялся в Тулон. Почти 40 килограммов песка содержались 14 пластиковых бутылках.

Французы утверждали, что не знают о действующем законодательстве, запрещающем вывоз песка с пляжей Сардинии. Однако это не помешало правоохранительным органам предъявить им обвинения при отягчающих обстоятельствах, и поэтому им грозит до шести лет тюрьмы.

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Итальянский остров на протяжении многих лет страдал от краж “естественных сувениров“, таких как песок, ракушки или галька. В интернете при этом процветает незаконная торговля, где эти природные богатства могут быть перепроданы по высокой цене.

На многих пляжах Сардинии установлены знаки, чтобы отпугнуть туристов, которые пытаются украсть песок. В некоторых местах были также наняты охранники для наблюдения за пляжами.

Как сообщалось 2 августа, на пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, украденного туристами.

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