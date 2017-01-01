Дамаск заявил о вторжении Турции

Турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб и движутся в направлении Хан-Шейхуна, заявили в МИД Сирии.

МИД Сирии заявил в понедельник, 19 августа, о вторжении турецких войск, сообщает телеканал Syria TV В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия.

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