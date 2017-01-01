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Дамаск заявил о вторжении Турции

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Турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб и движутся в направлении Хан-Шейхуна, заявили в МИД Сирии.
Турецкие войска в Сирии
Турецкие войска в Сирии
МИД Сирии заявил в понедельник, 19 августа, о вторжении турецких войск, сообщает телеканал Syria TV.
 
В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия.
 
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - говорится в заявлении.
 
Ранее сообщалось, что Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.
 
Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований. Как известно, с конца прошлого года Турция готовит новую военную операцию в Сирии.
 

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Теги: Турция, Сирия, войска, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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