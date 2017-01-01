В крупнейшей пещере Татр идет операция по спасению ученых

Большая Снежная пещера состоит из пяти пещер.

В Польше несколько дней подряд спасатели проводят спецоперацию по освобождению двух спелеологов в Большой Снежной пещере в Татрах.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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На днях ученые отправились в экспедицию в ущелье, но из-за сезона дождей узкий выход из пещеры затопило. Спасатели применяют пиротехнику, чтобы добраться до пострадавших с другой стороны. Эмчеэсники готовятся использовать вертолеты.

Большая Снежная пещера состоит из пяти пещер с постоянным микроклиматом более 3-4 градусов со 100% влажностью.

Как сообщалось, в июле 2018 года в Таиланде спасатели завершили операцию, в рамках которой проходила эвакуация заблокированных в затопленной пещере детей.

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