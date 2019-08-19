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В ФСБ заявили, что из Украины в РФ за полгода приехали 178 тысяч работников и студентов

Комментариев: 10
Украина – на четвертом месте и по количеству студентов, и по количеству работников среди стран, граждане которых приехали в РФ в этом году.
Погранслужба ФСБ обнародовала статистику о приезжающих иностранцах
Погранслужба ФСБ обнародовала статистику о приезжающих иностранцах
Погранслужба ФСБ

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За первые два квартала 2019 года в Россию въехало 181,5 тысяча студентов, из которых 13,7 тысяч студентов – из Украины. Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации впервые обнародовала статистику, составленную по новому перечню целей въезда в Россию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.

За первое полугодие 2019 года 2,4 миллиона иностранцев заявили, что прибыли в Россию работать, из Украины таких, по данным российских пограничников, – 164,6 тысячи.

Учиться в Россию больше всего приехало из: Казахстана – 59,3 тысяч, Китая – 21,2 тысяча, Узбекистана –  14 тысяч.

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Кроме того, в Россию едут учиться из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США (1050 человек, входит в двадцатку стран, откуда приезжает больше всего студентов). Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Канады – 99. Белоруссия с 231 студентами – на 47-м месте.

Всего в России учатся приезжие из 174 стран, в том числе один студент из Исландии и по три человека с Мальты и из Гондураса.

Из Китая за январь-июнь прибыли работать 50,2 тысяч человек, из Германии – 10,8 тысяч, из Турции – 10,2 тысяч, из США – 3,7 тысячи, из Великобритании – 4,3 тыс. граждан.

Всего за январь-июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).

Работать в Россию едут, в первую очередь, из стран СНГ: из Узбекистана – 918 тысяч человек за полгода, из Таджикистана – 523,9 тысяч человек, из Киргизии – 265 тысяч, после Украины (164,6 тысяч) идет Казахстан – 105,3 тысяч человек.

Как сообщалось 7 августа, из России бежал запрещенный в Украине известный дизайнер.

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Теги: ФСБ, Россия, студенты, заробитчане
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Комментариев (10)
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Balalaykina    19.08.2019, 15:17
Оценка:  -1
Balalaykina
И чего переться в эту РФ на заработки, если уже сейчас в главных городах Украины зарплаты не меньше? Во всяком случае на стройках платят 15-25 тыс. грн. и ехать никуда не надо. Но тут надо принять во внимание, что едут в основном селяне. Горожан в этой РФ и не сыщешь.
Антибес    19.08.2019, 15:23
Оценка:  -2
Антибес
На стройках Киева может и есть такие зарплаты.Но Киев-это не вся Украина.И вот ещё,работу на стройке выдерживают очень немногие.Поэтому остальные уходят со стройки и работают на другой работе за 200-250 гривен в день.
Woodbrother    19.08.2019, 15:40
Оценка:  -2
Woodbrother
Вообще на ту россию никто не едет. Статистики на россии нет, одно вранье.
Woodbrother    19.08.2019, 15:15
Оценка:  -1
Woodbrother
БРЕХНЯ 100%
Антибес    19.08.2019, 15:10
Оценка:  -1
Антибес
Молодёжь трудно зомбировать мифической"войной с Россией"при том что никто войны не объявлял,дипотношений не разрывал,торговлю не прекращал...
Woodbrother    19.08.2019, 15:40
Оценка:  -2
Woodbrother
Торговли с на россией практически нет.
Антибес    19.08.2019, 15:43
Оценка:  0
Антибес
Старушка Виолетта,это тебе твой сын-педофил рассказал,который"имеет своего ребёнка"?Это мозга у тебя практически нет,шизофреничка упоротая! :-)
Peyot    19.08.2019, 14:56
Оценка:  -1
Peyot
А как же 8 миллионов ? Куда делись? В пропагандистской машине рф сбой?
VSHIVANKA    19.08.2019, 15:04
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ДУРИЛКА УКРОПНАЯ, ТЫ ЧИТАТЬ УМЕЕШЬ ?
ТАМ СТАТИСТИКА ЗА ПОЛГОДА....)))
Balalaykina    19.08.2019, 15:19
Оценка:  -1
Balalaykina
Педик из Немытой! Умножь на 2. И где эти цифры? Иль пенек мордорский совсем туп?
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