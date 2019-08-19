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АТО в Турции: отстранены три мэра, задержаны более 400 человек

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Турецкие силовики провели операции против Pабочей партии Курдистана в 29 провинциях страны.
В МВД Турции озвучили результаты антитеррористической операции
В МВД Турции озвучили результаты антитеррористической операции
Анадолу

В результате антитеррористической операции в Турции были отстранены главы муниципалитетов трех крупных городов а также задержаны сотни человек. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на МВД страны в понедельник, 19 августа.

Так, мэр Диярбакыра Аднан Сельджук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгекче Эртан были отстранены от работы ввиду возбуждения против них уголовных дел, связанных с причастностью к террористической деятельности.

Их обязанности временно возложены на губернаторов указанных провинций — Хасана Басри Гюзельоглу (Диярбакыр), Мустафу Ямана (Мардин) и Мехмета Эмина Бильмеза (Ван).

Кроме того, МВД также сообщило об аресте 418 подозреваемых в террористической деятельности в ходе операций против Pабочей партии Курдистана в 29 провинциях Турции.

Ранее в Турции правоохранители задержали 210 военнослужащих, которых подозревают в связях с движением FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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Теги: МВД, Турция, курды, полиция, курдистан, задержание, АТО
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Источник: korrespondent.net

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