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Турция заявила о жертвах после авиаудара в Сирии

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Сирийская авиация нанесла удар в районе турецкого конвоя, в Минобороны Турции заявляют о трех погибших мирных жителях.
В Сирии заявляют о вторжении турецких войск
В Сирии заявляют о вторжении турецких войск
Скриншот из видео

В Минобороны Турции заявляют, что в результате авиаудара в районе турецкого военного конвоя в сирийском Идлибе погибли трое гражданских и 12 пострадали, сообщает агентство Anadolu в понедельник, 19 августа.

"Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Трое гражданских лиц погибли, 12 пострадали", - говорится в сообщении.

"Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней", - говорится в заявлении Минобороны Турции.

Ранее в МИД Сирии сообщили, что турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб и движутся в направлении Хан-Шейхуна.

Дамаск рассматривает направление Турцией военной колоны в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра".

Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований. Как известно, с конца прошлого года Турция готовит новую военную операцию в Сирии.

 

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Теги: Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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