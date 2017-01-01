Демонтаж электростанции в Британии: без света остались 50 тысяч домов

После взрыва часть рушащейся конструкции зацепила линию электропередач. Из-за инцидента 49 тысяч домов остались без электричества.

В Оксфордшире, Великобритания, демонтировали градирни старой угольной электростанции Дидкот. Из-за взрыва 49 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 19 августа.

Инцидент произошел утром 18 августа, когда жители наблюдали за демонтажем башен электростанции. Башни высотой 114,3 м были разрушены контролируемым взрывом. Однако, через несколько секунд после падения третьей башни, произошло возгорание линии электропередач, которое привело к отключению света в 49 000 домов.

В Шотландских и Южных электрических сетях (SSEN) заявили, что материалы, связанные со сносом, попали в воздушные линии электропередач, что послужило причиной отключения. В течение часа электроснабжение было восстановлено.

Станция в Дидкоте прекратила работу в марте 2013 года. Первые три градирни демонтировали в 2014 году. Демонтаж остальных затянулся на несколько лет в связи со взрывом в 2016 году.

В 2003 году читатели журнала Country Life поставили станцию в Дидкоте на третье место среди самых уродливых объектов в Великобритании, а также тех, которые больше всего загрязняют окружающую среду. Станция неоднократно собирала под своими стенами митинги из “зеленых” партий.

Напомним, что ранее в Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету.

Также сообщалось, что британка упала в пропасть, пытаясь сходить в туалет.

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