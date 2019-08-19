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В Польше женщину с детьми сбили два поезда

Комментариев: 2
Женщину и двоих ее детей-близнецов на переезде сбил поезд. Прибывший в это время другой поезд их переехал.
Движение поездов на линии приостановлено
Движение поездов на линии приостановлено
скриншот

Женщина и двое ее детей-близнецов погибли в Польше в результате наезда двух поездов на нерегулируемом железнодорожном переезде. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило польское TVN 24.

Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, в населенном пункте Валентинув, когда мать с детьми проезжали переезд на велосипедах.

Матери был 31 год, детям - 8. Они погибли на месте. Полиция проводит мероприятия на месте, движение поездов приостановлено.

"По предварительным выводам, велосипедистку с двумя детьми сбил поезд, а затем прибыл второй поезд с противоположной стороны, и, скорее всего, наехал на них", - сообщила старший сержант Анита Шефлер-Цюпиньска из городского управления полиции во Влоцлавеке.

Машинистов обоих поездов проверили на содержание алкоголя в крови - они оказались трезвыми. Обстоятельства трагедии также расследует железнодорожная комиссия.

Движение поездов по маршруту Лодзь - Гданьск приостановлено до дальнейшего уведомления.

Напомним, накануне в Черниговской области произошло два смертельных случая на железной дороге.

А в Черкасской области поезд сбил ребенка с велосипедом.

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Теги: Польша, смерть, Поезд, железная дорога
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Замечатель    19.08.2019, 18:29
Оценка:  0
Замечатель
Какой ужас! И куда мамаша смотрела?!
ВыВсеВрети    19.08.2019, 18:16
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
что мог сделать машинист?!...
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