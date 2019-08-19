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Доллар в России достиг максимума за полгода

Комментариев: 2
С начала августа американская валюта в России подорожала на два рубля, превысив показатель в 67 рублей за доллар.
Рубль резко подешевел в августе
Рубль резко подешевел в августе
depositphotos.com

Курс доллара в России в понедельник, 19 августа, превысил 67 рублей, что является максимумом за полгода, свидетельствуют данные торгов.

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Так, днем американская валюта выросла более чем на процент и достигала отметки в 67,02 рубля. В последний раз доллар преодолевал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.

В целом с начала августа курс доллара в России вырос на два рубля.

Тем временем украинские банкиры дали прогноз по курсу гривны до конца года. Эксперты считают, что в этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.

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Теги: Россия, курс валют, курс рубля, курс доллара к рублю, падение рубля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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tinkerrr    19.08.2019, 18:53
Оценка:  0
tinkerrr
Был 64, а стал 67 и аж 02) Падение века, хорошо, что у нас такого не бывает)
Потому_что    19.08.2019, 18:43
Оценка:  -2
Потому_что
Ни что так не может радовать как падение деревянного.
LoveFreedom    19.08.2019, 18:17
Оценка:  0
LoveFreedom
они все "процветают" и "процветают")
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