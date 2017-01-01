Появилось видео руин разрушенного города в Сирии

Стотысячный город Хан Шейхун опустел, некоторые районы полностью уничтожены. За город до сих пор идут бои.

В сети появилось видео последствий наземных и воздушных ударов армии режима Башара Асада и его союзников по сирийскому городу Хан Шейхун. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Как сообщается, в результате ударов армии Асада и ВКС России с февраля в Хан Шейхуне (провинция Идлиб) разрушено восемь школ, три медицинских учреждения, подстанция, центр гражданской обороны и три пекарни.

До начала конфликта в Сирии численность населения Хан Шейхуна составляла 100 тысяч человек. Сегодня эта цифра приближается к нулю.

Бои за Хан Шейхун на юге зоне деэскалации в Сирии продолжаются. Сегодня стало известно, что армия Асада установила контроль над рядом территорий, плотно приблизившись к Хан Шейхуну в попытке окружить его. В то же время оппозиция и противники Асада потеряли контроль над районом Факир в окрестностях Хан Шейхуна.

Ранее сегодня в МИД Сирии сообщили, что турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб и движутся в направлении Хан-Шейхуна.

Дамаск рассматривает направление Турцией военной колоны в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра".

Анкара заявила, что согласовала с Россией отправку своего военного конвоя в этот район, однако авиация совершила налет на него.

По данным Минобороны Турции, в результате удара погибли трое гражданских, 12 ранены.

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