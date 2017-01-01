Впервые за 32 года: США испытали ракету средней дальности

Испытания новой ракеты США прошли успешно. Дальность ракеты превышает 500 километров - ранее средняя дальность была запрещена договором с Россией.

США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров, которая была запрещена договором с Россией, из которого обе стороны вышли 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в понедельник, 19 августа.

Испытания ракеты с неядерной боеголовкой прошли на острове Сан-Николас в штате Калифорния 18 августа. Испытываемая ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и аккуратно поразила цель, пролетев более 500 километров.

Отмечается, что полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет средней досягаемости.

Напомним, что ранее США вышли из ядерного договора с Россией.

Позже РФ подтвердила разрыв ракетного договора с США.

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