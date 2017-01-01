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В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой - СМИ

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23-метровый аттракцион "Полет орла" был открыт в парке развлечений в конце июля.

Администрация парка развлечений в городе Лёффинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии закрыла аттракцион из-за сходства его конструкции с нацистскими свастиками. Об этом сообщила газета Bild.

23-метровый аттракцион "Полет орла" в парке развлечений Tatzmania был открыт в конце июля. Уже в начале августа в интернете стали распространяться первые видео и комментарии, касающиеся сходства карусели с вращающимися сиденьями в виде орлиных голов со свастиками.

Оператор аттракциона Рюдигер Браун заметил его только после того, когда посмотрел ролики. Он извинился "перед всеми, кого затронул или оскорбил дизайн" карусели и немедленно закрыл ее для посетителей. Сейчас оператор изучает, как можно изменить ее вид.

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Теги: Германия, видео, свастика, аттракцион
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Источник: korrespondent.net

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