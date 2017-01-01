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На аукционе во Франции лошадь продали за полтора миллиона

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Восемнадцатимесячная гнедая была куплена компанией Godolphin, расположенной в Дубае.
Лошадь продали на аукционе за €1,6 млн
Лошадь продали на аукционе за €1,6 млн
facebook.com/arqanadeauville

Чистокровная английская беговая лошадь была продана на аукционе в городе Довиль на западе Франции за €1,6 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном аукционным домом Arqana.

Восемнадцатимесячная гнедая была куплена компанией Godolphin, расположенной в Дубае. Лошадь происходит от жеребца по имени Дубави, принадлежащего премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму.

Потомки этой лошади выставляются на аукцион не первый раз: в 2017 году происходящий от Дубави конь был продан за €1,55 млн.

Ранее в США на аукционе продали автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года. 

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Теги: Франция, лошадь, аукцион., продажа
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Источник: korrespondent.net

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