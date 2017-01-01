В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг

Работает велопаркинг круглосуточно. Первый день бесплатный, далее за парковку надо платить 1,25 евро в день.

В Нидерландах в городе Утрехт открылась велосипедная парковка, рассчитанная на 12,5 тысяч мест. Об этом накануне сообщило издание NOS.

"Вторая часть велосипедной парковки на центральном вокзале Утрехта открыта. На ней 12,5 тысяч мест, и сейчас она является крупнейшей в мире. Первая часть велопаркинга была открыта в 2017 году, уже тогда он был крупнейшим в Нидерландах", – говорится в сообщении.

Трехэтажный велопаркинг длиной 350 метров работает круглосуточно. Первый день бесплатный, далее за парковку надо платить 1,25 евро в день.

Ранее крупнейшим в мире считался велопаркинг в Японии, рассчитанный на 10 тысяч мест.

Напомним, в 2018 году голландцы купили один миллион велосипедов на рекордные 1,2 млрд евро. При этом продажа электрических велосипедов впервые обогнала традиционные городские.

Также сообщалось, что в Киеве возле Офиса президента установили прокат велосипедов Nextbike. Команда ОП заявила, что готова пользоваться сервисом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet