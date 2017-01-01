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Суд продлил арест экс-президента Кыргызстана

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Алмазбек Атамбаев находится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.
Алмазбеку Атамбаеву может грозить пожизненный срок
Алмазбеку Атамбаеву может грозить пожизненный срок
rus.azattyk.org

Суд Первомайского района Бишкека принял решение оставить под стражей экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на два месяца – до 26 октября. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 20 августа, со ссылкой на адвоката бывшего лидера республики Сергея Слесарева.

Выездное заседание суда состоялось в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, в следственном изоляторе которого Атамбаев находится с 8 августа.

Напомним, 8 августа экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был задержан отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

Как известно, 27 июня парламент Кыргызстана принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Кыргызстана может грозить пожизненный срок.

После штурма в селе Кой-Таш против Атамбаева выдвинули новые обвинения.

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Теги: президент, Киргизия, суд, арест, адвокат, Киргизстан
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Источник: korrespondent.net

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