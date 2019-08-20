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Два украинских моряка умерли на танкере в Черном море – СМИ

Комментариев: 2
Капитан танкера Магус запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, отравившихся метиловым спиртом.
Инцидент произошел на борту танкера Магус
Инцидент произошел на борту танкера Магус
fleetphoto.ru

Члены экипажа танкера Магус под флагом Панамы, находящегося в Черном море в районе российской Тамани, отравились метиловым спиртом. Скончались два моряка – граждане Украины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота во вторник, 20 августа.

Отмечается, что капитан танкера Магус запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа.

"Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир Дерзкий, однако в ходе транспортировки мужчина умер", – сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, оба погибших – граждане Украины, это второй помощник капитана и старший матрос. Всего на судне находились около 35 человек.

Ранее сообщалось, что в Лаккадивском море недалеко от Шри-Ланки на танкере GAS AEGEAN в один день скончались два моряка. Один из погибших моряков – 34-летний житель Измаила Сергей П., а его коллега – 39-летний россиянин. Накануне гибели мужчины пили медицинский спирт из госпиталя.

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Теги: Отравления, смерть, Черное море, корабль, украинец, умер, отравление, танкер, спирт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    20.08.2019, 11:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если они пили метанол, то правильней написать - совершили суицид.
Boxerogos    20.08.2019, 11:28
Оценка:  -1
Boxerogos
Фы фсё фрёти,путинские агенты!Это были российские моряки!А наши моряки все как один трезвенники!))))))))))))))))))
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