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В Гонконге мужчина с ножом напал на людей

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Трое людей получили ранения, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в пешеходном туннеле
Инцидент произошел в пешеходном туннеле
news.rthk.hk

Мужчина с ножом напал на людей в Гонконге. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

В результате нападения пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что нападение произошло в пешеходном туннеле в районе Цэн Кван О.

Полиция проводит розыск преступника, мотивы которого пока неизвестны. По некоторым данным, нападение могло произойти по политическим причинам.

Напомним, несколькими днями ранее в Гонконге началась новая волна протестов. Требования людей неизменны: они хотят отмены изменений в законодательстве об экстрадиции.

Как известно, местная администрация планирует внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. 

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Теги: Китай, нападение, Гонконг, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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