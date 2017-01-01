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Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Бразилии

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Злоумышленник является офицером военной полиции. О его требованиях пока не сообщается.

В бразильском городе Рио-де-Жанейро во вторник, 20 августа, вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что нападение на автобус произошло утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км.

Согласно предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает "залить автобус бензином".

Телеканал не уточняет, какие требования выдвигает преступник и сколько человек находятся в автобусе. При этом Globo отмечает, что нападавший уже отпустил трех пассажиров. Еще 17 остаются заложниками.

По данным полиции, у злоумышленника есть револьвер 38 калибра, нож, электрошокер и бензин.

Напомним, в июле в Одессе сотрудниц кредитного учреждения взяли в заложницы.

Позже полиция со штурмом их освободила. Злоумышленник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозак.

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Теги: Бразилия, заложники, Рио-де-Жанейро, автобус
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Источник: korrespondent.net

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