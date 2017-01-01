Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Бразилии
В бразильском городе Рио-де-Жанейро во вторник, 20 августа, вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, сообщает телеканал Globo.
Отмечается, что нападение на автобус произошло утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км.
Согласно предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает "залить автобус бензином".
Телеканал не уточняет, какие требования выдвигает преступник и сколько человек находятся в автобусе. При этом Globo отмечает, что нападавший уже отпустил трех пассажиров. Еще 17 остаются заложниками.
По данным полиции, у злоумышленника есть револьвер 38 калибра, нож, электрошокер и бензин.
Напомним, в июле в Одессе сотрудниц кредитного учреждения взяли в заложницы.
Позже полиция со штурмом их освободила. Злоумышленник требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозак.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet