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После встречи с Путиным Макрон написал в соцести на русском

Комментариев: 3
В опубликованном в Facebook посте французский президент написал об "очень глубоко европейской" России.
Путин и Макрон в Брегансоне
Путин и Макрон в Брегансоне
facebook.com/EmmanuelMacron

После встречи с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон написал в Facebook пост на русском языке.

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", - пишет президент Франции.

"Я убежден, что во время этого многостороннего перехода мы должны развивать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", - считает Макрон.

Таким образом он фактически повторил свои слова, сказанные накануне на пресс-конференции с Путиным во Франции.

Как сообщалось, на встрече в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон, президенты говорили, в том числе, и об Украине.

 

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Теги: Россия, Путин, Франция, соцсети, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    20.08.2019, 16:18
Оценка:  0
Boxerogos
На русском?Ах ты пропутинский жабоед!Да как ты посмел написать на русском языке,прекрасно зная что российская армия вот уже шестой год подряд круглосуточно наступает на Донбассе,мечтая наконец-то начать мечтать о наступлении на Киев!Макрон-предатель!
freederik33    20.08.2019, 16:08
Оценка:  0
freederik33
Развитые страны понимают , что нужно дружить с Россией . А нашим запеденцам мозг промыла США , вела санкции , сами увеличили таварооборот с Россией 4 раза )). . Америка великая страна для американцев , а для стран 3его мира , смерть .
SANDMAN    20.08.2019, 15:58
Оценка:  +1
SANDMAN
Макрон в школее не учился, кацапия никак к европе не относится.
seamaster    20.08.2019, 16:00
Оценка:  0
seamaster
Щезни, бандераст...
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