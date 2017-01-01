В Польше на заводе LG погиб молодой украинец
Под польским Вроцлавом на заводе LG 28-летнего украинца затянуло в продукционную линию. От полученных травм он скончался.
Об этом сообщает местное интернет-издание Gazeta Wroclawska.
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На заводе LG Chem в Бискупицах Подгурных производят аккумуляторы для электромобилей. Тут работает много украинцев.
Согласно информации, несчастный случай произошел в субботу вечером. Украинца буквально затянуло в машину, он получил серьезные повреждения позвоночника, цепочка перерезала шею, а сама машина раздавила грудную клетку.
Врачи больницы во Вроцлаве боролись за жизнь пациента, однако безуспешно.
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За расследование события взялись местная инспекция труда и прокуратура. В последней сообщили, что в связи с тем, что следователи выезжают только на место смерти, а украинец до последнего времени был жив, для того, чтобы расследовать дело, необходимо вскрытие.
Как сообщалось 10 августа, в Польше на строительстве газопровода погиб украинец.
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