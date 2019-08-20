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Трамп стал дедушкой в десятый раз

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У сына президента США Эрика родилась дочь Каролина Дороти Трамп. Она стала десятой в числе внуков и внучек американского лидера.
Эрик Трамп с семьей
Эрик Трамп с семьей
twitter.com/erictrump

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь. Об Эрик Трамп во вторник, 20 августа, написал в своем микроблоге Twitter.

"Лара Трамп и я рады поприветствовать (приход - ред.) Каролины Дороти Трамп в этот мир. Мы уже любим тебя", - написал Эрик Трамп.

В апреле сын Трампа сообщал, что он и его супруга Лара ждут ребенка, который должен появиться на свет в августе. В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк.

Также у Дональда Трампа пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки.

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Теги: США, Внуки, Трамп, Дональд Трамп, внук
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Источник: korrespondent.net

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