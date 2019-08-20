Кремль отреагировал на запуск ракеты США

Соединенные штаты подготовили запуск ракеты еще до выхода из ракетного договора, считает Путин.

Испытания ракеты в США свидетельствуют о том, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс во вторник, 20 августа.

Он обратил внимание на то, что новость об испытаниях американской ракеты средней дальности в неядерном исполнении "подоспела" вчера во время общения президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - указал Песков, добавив, что за несколько дней, недель или месяцев "подобные испытания подготовить просто невозможно".

По его мнению, это лишний раз доказывает, что "действия не России, а США привели к слому ДРСМД".

Накануне стало известно, что в США впервые за 32 года испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров, которая была запрещена договором с Россией.

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