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Кремль отреагировал на запуск ракеты США

Комментариев: 1
Соединенные штаты подготовили запуск ракеты еще до выхода из ракетного договора, считает Путин.
США испытали ракету с дальностью полета в полтысячи километров
США испытали ракету с дальностью полета в полтысячи километров
defense.gov

Испытания ракеты в США свидетельствуют о том, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс во вторник, 20 августа.

Он обратил внимание на то, что новость об испытаниях американской ракеты средней дальности в неядерном исполнении "подоспела" вчера во время общения президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - указал Песков, добавив, что за несколько дней, недель или месяцев "подобные испытания подготовить просто невозможно".

По его мнению, это лишний раз доказывает, что "действия не России, а США привели к слому ДРСМД".

Накануне стало известно, что в США впервые за 32 года испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров, которая была запрещена договором с Россией.

 

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Теги: Россия, США, ракета, ракеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    20.08.2019, 17:47
Оценка:  -1
Boxerogos
Так ведь все клепают ракеты очень быстро:один день уходит на проектирование ракеты и один день-на производство...Это вам любой скажет.Любой,кто в ракетостроении не менее 50 лет!))))))))))))))
KIBARG    20.08.2019, 17:40
Оценка:  0
KIBARG
Раша, страна двойных стандартов... Или бомбит от того, что собственные ракеты взрываются не взлетев?
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